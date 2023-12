E’ scattata la stagione ufficiale delle nuotatrici e dei nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Faenza che erano impegnati in vasca olimpica da 50 metri alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna nel 20° Trofeo De Akker. Alla manifestazione erano iscritti 16 tesserati sulla quarantina che costituisce il solido gruppo della società di Faenza. Con 10 medaglie d’oro, 8 d’argento e 4 di bronzo il Centro Sub Nuoto Club 2000 si è aggiudicato il secondo posto nella classifica a squadre sulle 26 partecipanti: è il miglior risultato ottenuto dai faentini nei venti anni di questa manifestazione.

Doppio successo per Paolo Bertoni (categoria M55) nei 50 farfalla e nei 100 rana e per Davide Ranieri (M20, esordiente come Master) nei 50 dorso e nei 100 stile libero. Leopoldo Liverani (M35) è giunto primo nei 50 rana e secondo nei 50 stile libero; analogamente Dylan Tozzi (M30) ha toccato per primo il blocchetto d’arrivo nei 50 stile libero e per secondo nei 100 dorso. Hanno conquistato l’argento e il bronzo nelle rispettive specialità Stefano Schiumarini (M60) nei 50 rana e nei 50 dorso, Stefano Tummarello (M30) nei 50 rana e nei 100 stile libero, Andrea Forni (M40) nei 50 rana e nei 50 stile libero. Un secondo posto a testa per Dario Montanari (M50) nei 50 rana, Emanuele Galafroni (M25) nei 100 dorso e l’esordiente Matteo Cristofori (M20) nei 50 dorso.

In campo femminile si registrano solo successi: Federica Sfogliaferri (M50) ha vinto nei 100 stile libero aggiungendo l’argento nei 50 dorso; vittorie anche per Veronica Molnar (M50) nei 50 dorso, Elettra Frassineti (M30) nei 50 stile libero e Nadia Cerchierini (M30) nei 50 rana. I Master torneranno a gareggiare già sabato 2 e domenica 3 dicembre al 19° Trofeo Città di Riccione.

I giovani nuotatori Esordienti A e Berano in gara domenica scorsa a Pinarella di Cervia per la prima parte del primo turno del Torneo Invernale; nel pomeriggio di domenica prossima saranno invece a Forlì per la seconda parte.

Per Ragazzi, Juniores e Assoluti il prossimo impegno è fissato da venerdì 8 a domenica 10 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione con la prima parte della prima prova di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta.

Nel settore della pallanuoto giovanile ha avuto il suo esordio stagionale a Faenza la squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini e Luca Cimatti nel campionato regionale Uisp, con 7 formazioni iscritte e con il Centro Sub Nuoto fuori classifica per la presenza in squadra di ragazzi nati nel 2010, quindi al di sotto della soglia consentita: la partita è stata vinta dagli ospiti della Sterlino Bologna per 8 a 6. “Ho visto un buon gioco di squadra – ha detto coach Bandini -: c’è ancora da lavorare su molte cose. Con l’inizio del campionato finalmente si capisce su cosa lavorare, i ragazzi erano molto contenti”. Il dopopartita ha visto i ragazzi delle due formazioni gustarsi una bella merenda tutti insieme.

La squadra Allievi Under 16, allenata da Piero Calderoni, nell’ambito della 4^ giornata della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria tornerà in acqua sabato 2 dicembre alle 16.15 alla piscina Sterlino di Bologna per affrontare l’omonima formazione di casa ancora inchiodata senza punti sul fondo della classifica del Girone C comandato da Riccione con 9 punti, seguito da Ravenna con 6 e da Faenza con 3.

Sempre sabato 2 dicembre, ma alle 17.30 ed ancora alla piscina Sterlino di Bologna, è in programma l’esordio ufficiale della squadra Esordienti Under 12, allenata da Sasha Bandini e Luca Cimatti, ospite della Rari Nantes nell’incontro valido per la prima giornata della prima fase di qualificazione del campionato regionale Fin.