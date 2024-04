Domenica quanto meno spettacolare quella vissuta dal Team Gresini MotoGP ad Austin, in particolare con Marc Marquez. Lo spagnolo, insieme ad Acosta e Martin, è protagonista di un duello emozionante. Non tutti i film sono però a lieto a fine: dopo 10 giri, comandando la gara, il 93 cade in frenata perdendo la testa della corsa e la seconda posizione virtuale in generale. Per il più grande dei fratelli Marquez sarebbe stata una grande prestazione sul tracciato favorito, a completatamento della prima fila e del podio nella sprint race.

La sfortuna non si ferma qui perché Alex Marquez è costretto al ritiro dopo una caduta pochi secondi prima del fratello. Il #73 dimostra di essere abile sul tracciato del Cota anche con la GP23 e corre bene fino ad assicurarsi l’ottava posizione. Ma anche per lui è uno di quei giorni. Si torna in Europa con la speranza che l’aria di casa a Jerez porti un po’ più.

MOTO 2

Una partenza complicata per entrambi i piloti: Arenas dalla quarta posizione della griglia si ritrova ottavo dopo curva1. Buono il suo ritmo nella prima metà gara, poi il calo del feeling mette in difficoltà il numero #75 che taglia il traguardo dodicesimo. Partenza anticipata per Gonzalez, costretto di conseguenza ad eseguire due long-lap. Nonostante questo imprevisto lo spagnolo riesce a risalire dalla diciannovesima posizione fino alla zona punti, per raggiungere poi il compagno di squadra e chiudere la gara tredicesimo.

Il team QJMOTOR GRESINI Moto2 chiude questo weekend complicato ed è pronto a ripartire per il prossimo round, che sarà a Jerez, con tanta voglia di riscattarsi.