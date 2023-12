L’accensione dell’albero di Natale, donato da Romagna Acque, e delle luminarie è prevista domani, 2 dicembre alle 17, nel Pavaglione con la tradizionale distribuzione del panettone a cura dei volontari del centro sociale Il Tondo.

Prima e dopo animazione e un appuntamento speciale, il Planetario Discovery- la grande cupola della scienza che, in piazza Mazzini, ha l’obiettivo di incuriosire i più piccoli dalle 14 alle 19 . Nel centro storico si balla con la musica itinerante della RetroMarching Band.

Sempre sabato 2 dicembre, il Museo Baracca promuove due mostre fuori dal museo, in un luogo insolito come l’ex DiPiù in via Macello Vecchio dove il pittore Cesare Baracca allestisce “Silver” e alle Pescherie della Rocca dove Paolo Maggis espone con “Tremore”

Il2 dicembre è anche il primo appuntamento con i mercatini Lugo Dona di Pro Loco sotto le logge del Pavaglione che si ripetono l’8, 9, 10, 16 e 23. Tante occasioni per i regali grazie ai volontari di Pro Loco per un’iniziativa che servirà a autofinanziare l’associazione dopo gli anni della pandemia e i danni subiti a causa dell’alluvione. Oltre a decine di nuovi creativi che espongono i volontari sono felici di annunciare che alcune date registrano già il tutto esaurito nel Pavaglione. Per informazioni 324 5885511.

Nel Pavaglione per il periodo natalizio sarà attiva la filodiffusione.