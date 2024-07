Dal 15 luglio partiranno i primi laboratori gratuiti del servizio Oggettoteca in cui imparare ad autoprodurre, riparare oggetti, condividere esperienze e conoscere persone. Grazie ai volontari che hanno preso parte al percorso di co-progettazione del servizio, si inizierà il 15 luglio con il laboratorio di autoproduzione di deodorante, per proseguire il 5 agosto con i trucchi del campeggiatore e il 26 agosto si imparerà a rammendare, cucire e lavorare l’uncinetto. Tutti i laboratori si terranno a CittAttiva in via Carducci 16 alle 18:30.

Il programma dettagliato:

Lunedì 15 luglio, 18:30

Autoproduciamo il deodorante. Con Giorgia Zappaterra

Il piacere di un deodorante fatto in casa: naturale, efficace e personalizzato secondo le proprie esigenze. Un laboratorio per preparare il deodorante homemade in pochi semplici passi. Il materiale verrà fornito dall’Oggettoteca

Lunedì 5 agosto, 18:30

Campeggiatori si diventa

Porta una vecchia tenda o altro materiale da campeggio per imparare ad utilizzarlo. Al laboratotio sarà possibile imparare a montare e sperimentare piccoli trucchi da vero campeggiatore!

Lunedì 26 agosto, 18:30

Rammendo, cucito e uncinetto. Con orli e trame

Porta i calzini da rammendare, bottoni da ricucire, orli da accorciare per imparare a farlo in autonomia. Sarà inoltre possibile portare una macchina da cucire che non funziona, per aggiustarla. Inoltre si potranno sperimentare le magie dell’uncinetto.

L’Oggettoteca è un progetto del CEAS – Centro educazione alla sostenibitlià del Comune di Ravenna, coordinato dalla coop.sociale Villaggio Globale e finanziato dal bando ATERSIR (Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti). Scopo del progetto è fornire in prestito gratuito oggetti di uso saltuario (fai da te, viaggi, bricolage, hobby…), affinché venga ridotta la quantità di rifiuti prodotti dall’acquisto di tali oggetti; a questo obiettivo si affianca una finalità di educazione/sensibilizzazione, per promuovere un modello di consumo sostenibile che oltre a generare beneficio ambientale (prevenzione dei rifiuti) genera anche risparmio economico e una migliore qualità della vita, che valorizza l’interazione sociale e il senso di comunità