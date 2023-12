Prenderà il via sabato 2 e domenica 3 dicembre con un intenso fine settimana di eventi il programma di “Bagnacavallo d’inverno”, che fino a gennaio 2024 proporrà in città e nelle frazioni cinquanta fra eventi, spettacoli, laboratori, incontri e concerti che affiancheranno mostre d’arte, presepi e proiezioni cinematografiche.

Sabato 2 dicembre si inizierà nel pomeriggio in piazza della Libertàcondue laboratori per bambine e bambini curati dall’associazione culturale delle Erbe Palustri: alle 15 il “Presepe di patate” con le carte da briscola, tra storia locale e natura e alle 16 il “Fantateatro”, la forza della fantasia e del riciclo. L’animazione musicale itinerante sarà affidata a “La Bandessa – Santa Claus Band” e alle 16.30 si accenderanno le luminarie natalizie e gli alberi del giardino d’inverno in piazza. In serata ci si sposterà al Teatro Goldoni per il concerto “Light of Day”, in programma alle 20.30 con l’associazione Nebraska.

Domenica 3 dicembre si tornerà in piazza a Bagnacavallo per una nuova giornata di musica e laboratori. Si inizierà già dal mattino, alle 10, con i laboratori di ghirlande (a cura dell’Angolo dei fiori) e di confezionamento di pacchi regalo a cura di Eleonora ed Elisabetta della “Bomboniera” accompagnati dalla musica di Cecily & Her Hot Strings, tutto in collaborazione con “Bagnacavallo fa Centro”. Al pomeriggio, un nuovo turno di laboratori inizierà alle 14 e si affiancherà al concerto del coro ortodosso “Colinde”, in programma alle 15.

Sempre domenica 3 dicembre ad accendersi saranno anche le luci di tre speciali alberi di Natale allestiti a Villanova, in piazza Tre Martiri: tre strutture ricoperte di centrini all’uncinetto realizzati dalle volontarie villanovesi. Alle 17.30 l’accensione sarà accompagnata damusica gospel dal vivo, arrangiamenti a chitarra e vin brûlé.

Durante il fine settimana sarà possibile visitare inoltre la mostra “Strade e storie – Paesaggi da Hokusai a Horoshige” allestita al Museo Civico delle Cappuccine, dove nel pomeriggio di sabato 2 si terrà anche un evento speciale, la cerimonia del tè, le cui prenotazioni sono già chiuse.

Infine, la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” proporrà la proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” sabato 2 alle 21 e domenica 3 alle 16 e alle 21.

In occasione delle festività natalizie, i negozi saranno aperti per lo shopping delle feste. In accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro”, dal 2 dicembre al 7 gennaio saràsospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.

Il programma di eventi “Bagnacavallo d’inverno” è coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione delle associazioni e degli operatori culturali del territorio, dei Consigli di zona e della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”.