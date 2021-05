Un documentario on the road sull’esilio di Dante: oggi le riprese a Ravenna

Una troupe cinematografica nell’ambito del progetto “Dante-L’esilio di un poeta” sta percorrendo le tappe visitate dal Sommo Poeta durante il suo peregrinare attraverso l’Italia. Durante il viaggio, suddiviso in quattro tappe, la troupe sarò accompagnata da professori, esperti dantisti e semplici curiosi che contribuiranno alla realizzazione del documentario, che verrà pubblicato il 13 settembre in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Oggi le riprese hanno interessato Ravenna e in particolare la Tomba del Poeta, dove sono state girate alcune scene per il progetto.