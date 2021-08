Le aziende che hanno firmato il protocollo contro i cattivi odori con il Comune di Faenza stanno rispettando gli impegni presi. L’assessore all’ambiente Luca Ortolani risponde alle preoccupazioni dei residenti adiacenti la zona industriale, esplose in queste settimane di caldo torrido. Le misurazioni di Arpae hanno inoltre sottolineato come i miasmi non rappresentino un pericolo per la salute dal punto di vista fisico.