A partire da martedì 2 aprile, il “Giardino San Francesco” di Faenza rimarrà chiuso al pubblico per consentire i lavori di rigenerazione del prato. In particolare, verranno effettuate la concimazione, la verifica del funzionamento dell’impianto di irrigazione e altri lavori propedeutici per migliorare la ripresa vegetativa del prato stesso. Si prevede la riapertura dell’area pubblica indicativamente entro il 25 aprile.