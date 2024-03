Questa mattina è stato festeggiato presso la Casa residenza anziani “F.lli Bedeschi” di Bagnacavallo il centesimo compleanno di Fulvio Emiliani, ospite della struttura gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

Accanto ai figli Monica, Roberta e Paolo sono intervenute l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi, l’assessora Monica Poletti che ha omaggiato Emiliani con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo e Antonella Bezzi dello Spi-Cgil.

Fulvio Emiliani, nato il 29 marzo 1924 a Bagnacavallo dove ha sempre vissuto, ha fatto per tutta la vita l’idraulico ed è stato uno dei primi associati al Consorzio CiiCai.

È un uomo che ha coltivato tante passioni: la fotografia, il giardinaggio, i viaggi e la musica. Al suo interesse per le foto ha affiancato anche quello per i filmini amatoriali: ne ha fatti a centinaia, sui figli e sui viaggi. Inoltre da giovane suonava il violino e il sax e fino a qualche anno fa andava ancora a ballare.

«Un grande amante della vita» lo definiscono i suoi familiari.