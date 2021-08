Un ragazzo di 27 anni di Ravenna ha perso la vita nella notte fra martedì e mercoledì in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’1.30 lungo la statale Adriatica a Cesenatico, all’altezza del supermercato Famila. Nello schianto, un’altra persona è rimasta ferita, anche se non in maniera grave. Quattro i veicoli coinvolti.

Il 27enne era alla guida di una Fiat Bravo che si è scontrata contro un furgone. Nella dinamica, al vaglio della Polizia Stradale di Rimini, sono rimaste coinvolte anche una Mercedes e una Fiat Panda. Dopo l’incidente, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l’auto medica. A supporto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Cesena e Cesenatico. Complesse si sono rivelate le operazioni di soccorso e di registrazione dei rilievi dell’incidente. L’Adriatica è stata riaperta alla circolazione solamente poco prima dell’alba.