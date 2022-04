Il Sindaco rende noto che, in occasione della nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni del 12 giugno 2022, la Commissione Elettorale Comunale intende riconoscere la precedenza a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati – soggetti in mobilità – cassintegrati – esodati – studenti.

Il presente invito è applicabile soltanto a coloro che siano già iscritti nell’albo degli scrutatori e siano disponibili a svolgere tale servizio in occasione dei Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022.

Coloro che si trovino in tali condizioni sono invitati a comunicare la propria disponibilità all’ufficio Elettorale, entro il 16 maggio 2022, a mezzo pec (comune.castelbolognese@cert.provincia.ra.it), posta elettronica (elettorale@comune.castelbolognese.ra.it) o presentandosi direttamente all’ufficio comunale in Piazza Bernardi, 6.

Il modello per la domanda è disponibile presso l’ufficio elettorale e sul sito web del Comune di Castel Bolognese.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata, di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.

Per eventuali informazioni rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0546 655830), all’Ufficio Elettorale.