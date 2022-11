In vista della redazione del bilancio di previsione 2023 e per rendicontare le azioni portate avanti dall’Amministrazione nel 2022, il Sindaco e la Giunta organizzano una serie di assemblee pubbliche nelle parrocchie e nelle frazioni.

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario con inizio alle ore 20.30: lunedì 5 dicembre per le frazioni di Casalecchio e Borello, presso la sala parrocchiale di Casalecchio; martedì 6 dicembre per le frazioni del Ponte del Castello e della Pace, presso la sala parrocchiale della Pace; mercoledì 7 dicembre per la frazione di Biancanigo, presso la sala parrocchiale di Biancanigo; lunedì 12 dicembre con tutta la cittadinanza, presso la Sala Consiliare (Municipio); martedì 13 dicembre per le frazioni della Serra e di Campiano, presso il circolo della Serra

I cittadini sono invitati a partecipare.