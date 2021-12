Per il nuoto in linea sono andate in scena le Qualificazioni ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta che vedevano la squadra faentin impegnata allo Stadio del Nuoto di Riccione domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 dicembre.

“Ci sono stati Buoni riscontri – afferma l’allenatore Marco Fregnani -. Tutti sono riusciti a migliorarsi andando ad abbassare i propri primati personali. Tra i più giovani sono da segnalare le buone prestazioni di Anna Bolzon (2009), Giada Minelli (2008), Angelica Donati (2008), Penelope Sangiorgi (2007), Alex Gaddoni (2008), Nicola Tramonti (2008), Massimo Minardi (2007) e Nicola Alberani (2007). Ora non ci resta che attendere l’accumulo di tutti i tempi dei vari concentramenti che erano quattro per vedere le classifiche di categoria prima di tuffarci nella seconda parte di stagione”.

In questo intenso dicembre arrivano le ultime fatiche del 2021: domenica prossima 19 dicembre i nuotatori delle categorie “Assoluti” saranno in gara nuovamente a Riccione con la fase regionale della Coppa Caduti di Brema. Contemporaneamente gli Esordienti B e A del Centro Sub Nuoto Club 2000 saranno attesi all’appuntamento con il Trofeo Città di Reggio Emilia.