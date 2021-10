Ancora pochi giorni e inizierà il terzo campionato consecutivo della Fenix in serie B2. L’esordio per le faentine sarà domenica alle 17 al PalaBubani contro il Volley Academy Sassuolo e a dare una spinta ulteriore per iniziare la stagione nel migliore dei modi sarà il pubblico che ritornerà sugli spalti dopo una lunga assenza. Si potrà assistere alla partita indossando la mascherina, mostrando il Green Pass e osservando tutte le norme sanitarie e di distanziamento (l’ingresso sarà ad offerta libera).

“Siamo pronti per affrontare il campionato – spiega coach Maurizio Serattini – e anche l’ultima amichevole disputata contro Mirandola ha dato ottimi segnali. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo soltanto lavorare per crescere. Ci presentiamo con tanta voglia di fare bene e di essere ancora protagonisti e con quello spirito che ci ha sempre contraddistinti negli ultimi anni: credo che questo gruppo abbia davvero ampi margini di miglioramento.

Il Volley Academy Sassuolo è una squadra molto giovane da affrontare con la massima concentrazione. Mai come in questa stagione bisognerà essere sempre attenti, perché la nuova formula del campionato prevede tre retrocessioni in un girone da undici (due dirette e play out se ci saranno al massimo due punti tra quartultima e terzultima altrimenti scenderà anche la terzultima), mentre le prime due parteciperanno ai play off. Saranno dunque vietati i passi falsi”.