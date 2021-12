Nella finale del Campionato Bandiere Arancioni delle Marche, che prendeva il nome dall’ambito riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano, organizzata a Montecassiano dalla Società Picchio Verde, il Faentino Mattia Rontini ha gareggiato tatticamente con un occhio di riguardo alla classifica del circuito.

Col quarto posto di giornata, in una Sprint dove la prima parte del tracciato molto veloce, ha lasciato poi il posto a una conclusione più tecnica nel labirinto del centro storico, Mattia si è garantito la vittoria nella categoria Nero, per somma di punti con le altre prove precedenti, disputate a Gradara, Camerino, Cantiano, Ripatransone (due tappe), Monterubbiano, Mondavio, Ostra, Corinaldo e Valfornace nel corso della stagione. Finisher del circuito col dodicesimo posto in classifica anche i babbo Massimo Rontini.

Altra gara alla quale hanno partecipato gli atleti della Carchidio Strocchi Orienteering Faenza è stato il Campionato Regionale Lombardo Open a Villafranca (MB), sotto l’egida della società Monza Ok. Una competizione nuova con formula “knock out”, che prevede una qualifica Sprint e una finale successiva con partenza in gruppo. Qualche punto in comune fra i concorrenti, tanti cambi continui di direzioni e uno sviluppo del tracciato breve, garantiscono a questa specialità esecuzione veloce e spettacolo. Il ghiaccio sul tracciato e la novità rispetto ad atleti già abituati a quella formula di gara, hanno consigliato una gestione prudente ai nostri atleti, che comunque hanno ottenuto il quarto posto con Mattia Rontini tra gli Élite e il decimo con Massimo Rontini, M35, nella Finale B.