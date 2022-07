Si conferma in Emilia-Romagna, in particolare sulle zone della bassa collina e della pianura centrale, l’allerta di Protezione Civile e Arpae per temperature estreme attese, domani a superare i 37 gradi.

Nel dettaglio, l’allerta – in vigore fino alla mezzanotte di domani – è di colore arancione per l’intera area centrale della regione fino alla bassa collina e alla pianura piacentina e parmense e a quella romagnola.

Per la giornata di domani, spiega una nota, “si prevede la persistenza di valori massimi elevati di temperatura, che resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura; nel corso della giornata – viene evidenziato – si prevedono anche brevi rovesci o temporali sulle aree dei rilievi appenninici centro-occidentali, con possibili effetti e danni associati”.

(Fonte ANSA)