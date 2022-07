Vacanze finite per il Ravenna FC che è pronto a rimettersi al lavoro in preparazione della stagione 2022/23.

Sono 22 i calciatori giallorossi convocati da mister Serpini per il primo giorno di raduno, previsto per lunedì 25 luglio. I calciatori si ritroveranno a Glorie nel pomeriggio di domani pronti a scendere in campo dalle ore 17,00 in poi per sostenere la prima seduta di allenamento.

Allenamento che sarà ovviamente sostenuto a porte aperte per permettere ai tifosi di iniziare a conoscere i volti nuovi del Ravenna che verrà.

Aggregati alla rosa della prima squadra 6 ragazzi cresciuti nel settore giovanile giallorosso pronti a giocarsi le proprie carte in vista della prossima stagione sportiva.

Portieri:

Jacopo Ricco ’03

Simone Billi ’05

Difensori centrali:

Abel Gigli ’90

Massimiliano Montuori ’97

Aldo Caiazza ’99

Cosimo Spezzano ’04

Esterni:

Luca Grazioli ’02

Francesco D’Orsi ’97

Samueal Bachini ’02

Centrocampisti:

Marco Spinosa ’91

Andrea Lussignoli ’01

Moses Abbey ’02

Piergiorgio Sabelli ’96

Nicholas Marra ’02

Luca Faccani ’04

Matteo Andreani ’04

Attaccanti:

Marco Guidone ’86

Luca Rivi ’94

Luis Carrasco ’98

Giacomo Marangon ’92

Mattia Mascanzoni ’03

Niccolò Del Fiore ’03