Questa sera verso le 18 in zona Bassette un Opel Astra con a bordo tre persone proveniente da Venezia, dove la Romea interseca la Romea Dir, da una prima ricostruzione ha invaso la corsia opposta per “saltare” la coda impattando frontalmente contro una Renault Koleos con a bordo altre tre persone.

Nell’impatto le auto sono andate distrutte e per fortuna tutti i sei occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto i sanitari del 118, l’elimedica ed i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che è intervenuta per i rilievi e per gestire il traffico.