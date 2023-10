Si scrive 4-3, ma si legge rimonta. Così la Mernap Faenza impegnata sabato scorso a Forlì contro il Montale, è riuscita ad aggiudicarsi la terza vittoria in altrettante gare, ed ha mantenuto la vetta del campionato regionale di serie C1 di calcio a cinque. Non una partita

facile quella disputata dai manfredi, che alla fine del primo tempo a causa di tre gravi errori difensivi si trovavano in svantaggio per 0-3.

La formazione rossonera però non si è persa d’animo e nella ripresa grazie ad una determinata prova corale è riuscita progressivamente ad accorciare lo svantaggio, quindi a pareggiare, e infine addirittura ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. L’impresa è stata firmata da Nicolò Garbin, da Mehdi Rezki e da Luca Matteuzzi, quest’ultimo rientrato in squadra dopo un’assenza di oltre un anno e autore di una doppietta decisiva all’esordio stagionale.

Tra gli episodi salienti della gara rientra l’espulsione rimediata dall’attaccante dei modenesi Nicolò Cellurale, il quale al 15’ della ripresa in seguito a vibranti proteste è stato allontanato dal terreno di gioco lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. Aggiudicandosi la vittoria i faentini restano dunque al primo posto della graduatoria a punteggio pieno, parimerito con la X Martiri Ferrara.

Nella prossima giornata, in programma sabato pomeriggio alle 15 i faentini incontreranno il Forlì.