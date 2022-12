I faentini hanno già ottenuto la qualificazione alla semifinale di Coppa con una giornata d’anticipo ma non intendono sottovalutare il match di sabato.



Con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia già in tasca, arrivata grazie alla doppietta di vittorie ottenuta nelle prime due gare della fase a gironi, la Mernap Faenza si prepara ad affrontare l’ultimo impegno del turno di qualificazione, in programma sabato alle 17 in casa del Santa Sofia.

La formazione manfreda di calcio a cinque non intende comunque sottovalutare l’impegno, ritenuto importante dallo staff tecnico per preparare al meglio la final four in programma il 7 e l’8 gennaio a Salsomaggiore, in cui la vincente rappresenterà l’Emilia Romagna alla fase nazionale di Coppa Italia. Questo infatti è il nuovo obiettivo dei faentini.

“Siamo molto contenti per aver conquistato la qualificazione alla semifinale – sottolinea l’allenatore Francesco Ghera – tale risultato ha infatti alimentando l’entusiasmo di dirigenza, squadra e staff tecnico. Non vogliamo però sentirci appagati ed infatti giocheremo nella maniera migliore anche a Santa Sofia, perché al di la dei risultati abbiamo capito che è importante affrontare ogni impegno con serietà e determinazione. Credo infatti che vincere aiuti a vincere e presentarsi alle semifinali dopo aver vinto tutte e tre le gare disputate nella fase a gironi sarebbe certamente un buon viatico per affrontare la final four”.

La qualificazione comunque non distrarrà la squadra dagli aspetti tecnico-tattici, tant’è che uno degli obiettivi della Mernap sarà costituito dal migliorare ciò che è mancato dalla gara contro il Rimini della scorsa settimana, come ha sottolineato il tecnico alla vigilia della partita di Santa Sofia: “Vorrei che la squadra giocasse tutta la gara con il giusto atteggiamento e non soltanto il secondo tempo come è accaduto sabato scorso. Abbiamo creato tanto e siamo andati spesso alla conclusione senza però capitalizzare. Ritengo sia necessari avere maggiore continuità ed è su questo che dovremo basare l’approccio alla partita con il Santa Sofia”.

E’ probabile che i faentini non rischieranno Alessandro Grelle e Andrea Caria, i quali comunque sono sulla via del pieno recupero. Possibile anche il forfait del giovane pivot Leonardo Gramegna, mentre sarà sicuramente della partita il centrale Guglielmo Franceschini, recuperato e già convocato sabato scorso, così come Patrick Pagliai al rientro dalla squalifica.

L’altra gara della terza giornata del girone C di Coppa Italia sarà Rimini – Forlì.

Classifica: Mernap Faenza 6; Forlì 3; Rimini e Santa Sofia 1.