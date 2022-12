Caos bollette: poche certezze dopo l’intervento dell’Antitrust

Che cosa fare dopo i provvedimenti dell’Antitrust contro 7 aziende dell’energia ? Se lo stanno chiedendo molti consumatori in queste ore, ma una risposta al momento sembra non esserci. L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato sette istruttorie e adottato sette provvedimenti cautelari contro Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. Sotto la lente dell’Autorità sono finite le modifiche unilaterali dei prezzi di fornitura di luce e gas. Alle 7 aziende verrà chiesto di sospendere le nuove tariffe e tornare ai prezzi praticati fino all’agosto scorso. Tuttavia sono già stati presentati i primi ricorsi. Altre società sono pronte a rivolgersi al Tar. Altre, come Hera, ad esempio, hanno affermato di aver rispettato le norme vigenti e stanno valutando il da farsi.

In attesa di capire come si evolverà la situazione sono però anche consumatori e associazioni di consumatori. Tutto infatti è legato ad una norma del decreto Aiuti Bis in realtà poco chiara e con effetto comunque temporaneo, fino al 30 aprile 2023.