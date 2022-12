Il 16 Dicembre si celebra la Giornata nazionale delle Spazio e il direttore operativo di Studiomapp Angela Corbari festeggia la prestigiosa nomina nel network Space4Women appena confermata da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio extra-atmosferico (UNOOSA) per il secondo anno consecutivo.

UNOOSA con il programma Space4Women incoraggia le donne e le ragazze a perseguire un’istruzione in aree scientifico-tecnologiche – definite in inglese con l’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – e a condividere le proprie esperienze e conoscenze sulle opportunità di carriera.

Space4Women mira a rafforzare la consapevolezza degli individui e delle istituzioni sull’importanza dell’empowerment femminile e dell’uguaglianza di genere in questi settori. Secondo l’Istituto di statistica dell’UNESCO, solo il 30% circa dei ricercatori e il 35% degli studenti STEM nell’istruzione superiore sono donne. Delle 560 persone che hanno viaggiato nello spazio, le donne costituiscono solo l’11%. Nel settore aerospaziale, inoltre, solo il 20-22% dei dipendenti sono donne, quasi la stessa percentuale di 30 anni fa. La differenza è ancora più netta se si considerano le posizioni con alte responsabilità: in questo caso, solo il 19% dei leader sono donne.

Angela Corbari è stata selezionata dall’Agenzia delle Nazioni Unite sia per la sua opera di divulgazione delle tecnologie spaziali a studenti e studentesse in scuole ed università sia per la sua esperienza positiva come imprenditrice fondatrice di Studiomapp, realtà innovativa che mira ad accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile e sicuro, sfruttando l’analisi di immagini satellitari con algoritmi di intelligenza artificiale per affrontare le sfide dei nostri tempi legate al clima, all’ambiente e all’energia.

Il programma Space4Women Mentorship è un programma di tutoraggio per permettere alle donne che si stanno affacciando nel mondo dello spazio di incontrare professionisti del settore ed essere affiancate per un periodo di 6 mesi.

Per le ragazze che volessero intraprendere una carriera in ambito aerospaziale, il programma Space4Women può attivare un programma personalizzato di supporto da parte del network di mentor come Angela Corbari per incontrare professionisti del settore ed essere affiancate a titolo completamente gratuito per un periodo di 6 mesi: c’è tempo fino al 4 Gennaio 2023 per proporsi al sito https://space4women.unoosa.org/mentorship-program.