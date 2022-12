A seguito della riuscita iniziativa svoltasi recentemente a Cesena con Rosy Bindi e Vasco Errani (cui hanno partecipato, in presenza e on line, oltre 200 persone), è nata in Romagna l’associazione “Idee per la sinistra”: che vuole essere un luogo di discussione e confronto sui problemi, sulle proposte, sulle idee per contribuire alla discussione che si è aperta nella sinistra, nel PD con la fase costituente e nel campo progressista, per una sinistra che non può che essere plurale.

L’associazione si propone di rimettere al centro le esigenze e le difficoltà quotidiane di chi non ce la fa, ridare voce a chi voce non ha. Con il coraggio di mettere in discussione gli errori fatti dalla sinistra e la capacità di cogliere i cambiamenti profondi della società.

Una delle novità della nuova associazione sarà nel modo di agire: le varie iniziative (a cui saranno invitati anche esperti nazionali) saranno preparate da incontri, gruppi di lavoro con associazioni, gruppi di interesse più o meno organizzati, per partire da chi si occupa o vive ogni specifico problema, per ascoltare e partire dalle condizioni concrete attuali e da lì costruire idee, proposte e possibili risposte da confrontare pubblicamente e da far circolare anche tramite gli strumenti comunicativi dell’associazione.