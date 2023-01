Primarie del Partito Democratico. Comitati Bonaccini: “Ricostruire la classe dirigente”

Si stanno strutturando in provincia di Ravenna le forze a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Partito Democratico. In vista delle votazioni di febbraio, il coordinamento provinciale dei comitati a favore dell’attuale presidente della Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere di aver già ottenuto il sostegno di 200 iscritti alle diverse sezioni locali. Fra questi anche molti sindaci e assessori che ritengono di poter continuare a portare avanti con Bonaccini il lavoro svolto in questi anni.