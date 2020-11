Cade rovinosamente sull’asfalto: centauro in ospedale

Un uomo, classe ’64, in ospedale a Faenza dopo una brutta caduta in moto nel pomeriggio di lunedì. L’incidente è avvenuto in via Lugo intorno alle 15, nella zona di San Pier Laguna. L’uomo stava percorrendo la provinciale in direzione di Solarolo. In sella insieme a lui su una Yamaha Virago la figlia. Quando l’auto davanti alla coppia ha frenato, l’uomo ha effettuato una brusca frenata per evitare di tamponare la vettura, cadendo a terra, andando ad invadere la corsia opposta fortunatamente senza essere colpito da altri mezzi in transito