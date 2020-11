In occasione della Settimana Mondiale della Gentilezza Terziario Donna Confcommercio di Ravenna organizza un evento per far capire l’importanza della gentilezza nei rapporti interpersonali ed anche in ambito imprenditoriale.

“Una giornata non cambia gli stili di vita, ma ha il valore di accendere una luce per riflettere sull’importanza della gentilezza e sul circolo virtuoso che innesca”

L’appuntamento si svolgerà online, sulla piattaforma GoToMeeting, venerdì 13 dalle ore 20.30 alle ore 22.00, col seguente programma:

Saluti

Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna

Alice Branzanti Presidente Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna

Nel corso della serata testimonianze RACCONTI GENTILI

Partecipa

Cristina Milani Fondatrice e Presidente Gentletude, Scrittrice

Moderatrice

Claudia Fabbri Past President Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna