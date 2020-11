“Da domani due sezioni delle scuole elementari di Russi saranno messe in isolamento cautelare avendo identificato 3 alunni positivi”. Lo ha comunicato la sindaca Valentina Palli. Non sarà l’unica conseguenza dopo gli ultimi casi di positività nella cittadina.

“Da domani, a causa della positivizazione di un parente di un ospite” continua la sindaca infatti 2sarà chiuso anche il servizio diurno della CRA Baccarini, per maggiore tutela.

Sappiamo che il servizio è fondamentale per le famiglie che ne fanno richiesta ma in questo momento ASP ha deciso in modo condivisibile di assumere l’atteggiamento di maggiore protezione degli ospiti”.

Nel frattempo, dopo i primi casi riscontrati, i positivi fra gli studenti dell’Itip Bucci di Faenza sottoposti agli ultimi tamponi sono 7