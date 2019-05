Cade dalla bici: bambino ricoverato al Bufalini di Cesena

L’Elisoccorso del 118 è dovuta intervenire questo pomeriggio in via Giustino Fortunato dove un bambino è caduto dalla propria bici intorno alle 19.15. L’incidente si è verificato nei pressi della parrocchia di San Simone e Giuda. Il piccolo ha riportato traumi al volto che hanno consigliato agli operatori di Romagna Soccorso, intervenuti con un’ambulanza, il ricovero d’urgenza al centro specializzato dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale per raccogliere le testimonianze di alcuni presenti. Non è ancora chiaro cos’abbia causato la violenta caduta dalla bici del bambino.