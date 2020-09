Nuovo botta e risposta fra il sindaco Massimiliano Pederzoli e la principale lista di opposizione, Insieme per Brisighella. Motivo del nuovo scontro, il bilancio tracciato dall’Amministrazione Comunale brisighellese in questo primo anno del governo del borgo medievale:

“Sono tante le cose fatte in questi mesi; ne citerò alcune, a cominciare dalle asfaltature: 587.000 euro, che diventeranno 1.105.000 a fine ottobre 2020, rispetto a 1.081.000 euro spesi nei dieci anni dell’Amministrazione precedente” ha scritto in una nota stampa il sindaco Pederzoli.

“Poi i lavori di assestamento idrogeologico, dovuti alle numerose frane verificatesi nel tempo, alcune addirittura risalenti a venti anni fa, e mai riparate; la ristrutturazione della scuola media di Brisighella; la manutenzione straordinaria delle scuole elementari di Brisighella e di Fognano; il riadeguamento strutturale della Farfalla e l’istituzione di nuovi servizi educativi per l’infanzia a Fognano, dopo la recente chiusura dell’asilo Emiliani; l’installazione dei primi 15 lampioni a led, parte di un più ampio progetto di illuminazione pubblica.

Abbiamo anche ritenuto non ulteriormente rinviabili i lavori definitivi di rifacimento della rete fognaria, idrica, del gas, della fibra ottica e altri servizi, nel centro di Fognano, appaltati e finanziati da HERA con un investimento di circa 480.000 euro.

Ciò ha comportato per tutti gli abitanti a monte di Fognano un grosso sacrificio che nessuna amministrazione precedente aveva mai osato chiedere, forse perché troppo interessata a mantenere un consenso di breve periodo. Siamo intervenuti anche per risolvere alcuni annosi problemi legati alla viabilità, eredità della Giunta precedente, e abbiamo installato il primo varco elettronico a Brisighella, simbolo di una ritrovata modernità.

Non ultimo, alcune semplici ma significative azioni: il ripristino dell’orologio della stazione di Brisighella e la ritinteggiatura dei muri esterni, la rimessa in funzione delle fontane comunali e la pulitura della Rocca Manfrediana dalle erbacce.

Sul piano degli interventi a sostegno delle attività produttive abbiamo ridotto l’IMU per fabbricati e aree fabbricabili; abbassato, oltre al limite deciso dall’Unione, la TARI per le attività produttive danneggiate dal Covid, stanziando ben 170,000 euro; abbassato del 40% il canone di occupazione di suolo pubblico per lavori di ristrutturazione.

Durante il periodo di lockdown abbiamo cercato di sostenere la nostra comunità, specialmente quella più anziana, distribuendo le mascherine e offrendo il nostro supporto e la nostra vicinanza. Infine abbiamo garantito la riapertura delle scuole e la ripresa dei servizi scolastici puntualmente e in condizioni di sicurezza.

Non abbiano nemmeno trascurato la cultura e la promozione del territorio, ricordiamo per esempio le suggestive serate alla Cava Marana, animate dal duo Bellavista Soglia e da importanti artisti e uomini di cultura, come Ivano Marescotti, Lorenzo Kruger, il Principe Maurizio Agosti e Alessandro Cecchi Paone. Quest’anno nonostante il lockdown, abbiamo organizzato eventi di alto spessore come i concerti della Giovane Orchestra dei Musicisti Europei del famoso direttore d’orchestra Paolo Olmi, abbiamo aderito al programma televisivo “Donnavventura” che ha dedicato un servizio al nostro Comune ed alle nostre eccellenze; abbiamo riaperto il Museo Ugonia con la mostra di un noto scultore locale. Purtroppo non ci è stato possibile realizzare le feste medievali, che avremmo voluto riportare ai fasti del passato. Abbiamo intitolato il parco di via Roma ai Caduti di Nassirya, con una bella cerimonia partecipata da Autorità militari civili e religiose e accompagnata dalla Fanfara dei Carabinieri.

Il turismo ha inevitabilmente subito una battuta di arresto, dovuta alla pandemia, ma Brisighella si conferma meta scelta da tanti visitatori. Ne è dimostrazione il continuo e importante afflusso di turisti che ogni giorno hanno scelto di visitare la Rocca.

Infatti, è stata vincente la decisione di riaprire in sicurezza i monumenti presenti sul territorio non appena le disposizioni governative l’hanno consentito.

Per quanto concerne la sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata nel nostro Comune nel secondo semestre del 2019 è aumentata del 10% arrivando al 46%, anche se c’è ancora tanto da fare per allinearsi alla media regionale. Inoltre, grazie al nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola media, potremo aumentare la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro Comune”.

Al primo cittadino ha risposto Insieme per Brisighella: “Cosa pensiamo dei comunicati del Sindaco Pederzoli? Che è facile vantarsi quando il percorso è stato preparato dall’amministrazione precedente” risponde il gruppo consiliare Insieme per Brisighella. “Stanno portando a termine progetti e spendendo contributi messi in campo dall’amministrazione Missiroli, inoltre godono della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione del comune a seguito dello sblocco attivato dalla Ragioneria generale dello Stato a ottobre 2018. Diciamo che sicuramente è facile;” continua il gruppo consiliare “ li vediamo invece in affanno su quei contributi richiesti dalla precedente amministrazione ma che necessitano di una progettazione definitiva/esecutiva tipo progetto di adeguamento antincendio, sicurezza e impianto fognario scuole medie, adeguamento uscite di sicurezza scuole elementari Olindo Pazzi, il Teatro Pedrini, oppure proposte proprie dell’amministrazione Pederzoli, tipo il progetto di riqualificazione di Via Maglioni. Abbiamo fatto richiesta di visione del progetto a inizio febbraio 2020 ma non ci hanno ancora risposto, come non hanno dato risposte alle loro promesse, tipo rintrodurre il servizio scuolabus dalla Frazione di San Martino alla scuola elementare di Fognano, che a 5 giorni dall’inizio anno scolastico non è stato reintrodotto. Forse è grazie all’amministrazione precedente se il sindaco può vantarsi di quello che sta facendo, progetti anche denigrati in campagna elettorale, ma si usano gli argomenti a favore o contro a seconda delle situazioni.”