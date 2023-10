“Lo stoccaggio del legname all’interno degli argini fluviali rappresenta un pericolo: la giunta faccia le dovute valutazioni e intervenga. È l’oggetto di un’interrogazione di Andrea Liverani (Lega) che sollecita un programma di manutenzione del fiume Lamone e chiede quando verranno rimosse le cataste di legna nell’alveo del fiume, nel territorio della frazione di Boncellino a Bagnacavallo (Ravenna).

“Nei mesi successivi alle alluvioni di maggio -ha ricordato il consigliere- i fiumi romagnoli sono stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria. L’alveo del Lamone, in particolare, presentava una folta vegetazione composta anche da alberi di grandi dimensioni. Proprio in questo punto la forza dell’acqua, in aggiunta alla carente manutenzione, ha provocato la rottura dell’argine, allagando gran parte del territorio comunale. Dopo le opere di pulizia, sono state formate diverse cataste di legname, tutt’ora stoccate all’interno degli argini all’altezza della frazione di Boncellino di Bagnacavallo”.

Da qui l’atto ispettivo per segnalare la situazione di pericolo e chiedere di intervenire “per evitare, in caso di una nuova piena del fiume, un ostacolo pericoloso al normale deflusso dell’acqua”.”