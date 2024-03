Intorno alle 23 di martedì 19 marzo, pattuglie della Polizia Locale di Ravenna, nel corso di un mirato servizio, hanno sorpreso, nell’area di un autolavaggio di viale Europa, un ragazzo mentre effettuava impennate e manovre azzardate a bordo di un motociclo.

Nella stessa area era presente anche un folto gruppo di giovani (con veicoli e motocicli in sosta), che gli agenti hanno riscontrato essere gli stessi da loro attenzionati in occasione di altri controlli svolti, in particolare, presso il parcheggio del centro commerciale di via Bussato, oggetto di varie segnalazioni per gare clandestine.

Nella circostanza, gli operanti hanno identificato 37 persone (tutti giovani, dai 18 ai 25 anni) e sottoposto a controllo altrettanti veicoli.

A carico del ragazzo, protagonista delle impennate, sono state adottate sanzioni e il fermo amministrativo del mezzo.