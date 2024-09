Mercoledì 4 e giovedì 5 oltre 24 coppie femminili si sono date battaglia sui campi del Polo Est di Bellaria per un posto nell’albo d’oro del torneo giovanile. Ad uscirne vincitrici sono state proprio Deizi Nika e Laura Toppetti, ravennati doc della società Orbite A.S.D. Una grandissima soddisfazione arrivata al termine di una stagione perfetta.

Da Beinasco (TO) a Bellaria passando per Cordenons (PN) e Cellatica (BS). Sono queste le tappe che hanno visto arrivare sul primo posto del podio il duo Orbite composto da Nika e Toppetti. Una stagione estiva di sole vittorie che ha ripagato tutto il duro lavoro fatto dalle ragazze in allenamento sia in spiaggia che in palestra. Una coppia nata quasi per caso due anni fa, ma che già nel finale della passata stagione aveva lasciato spazio ad un futuro tutto da scoprire. Infatti, dopo il terzo posto conquistato nella precedente edizione del Campionato Italiano di Beach Volley U20F, Laura e Deizi hanno fatto uno scalino in più, quello decisivo, salendo fino al primo posto del podio riuscendo a cucirsi lo scudetto sul petto. Per le ravennati anche l’ultima tappa è stata un dominio assoluto. Senza aver perso neanche un set nei match precedenti la coppia Orbite si è presentata in finale contro il duo Aliotta-Moretti. Sotto il diluvio di Bellaria e dopo un’interruzione a causa del maltempo, Laura e Deizi sono riuscite a piegare le avversarie per due set a uno vincendo così il tricolore.

Una grande gioia e soddisfazione per una piccola società che negli anni ha già dimostrato di saper lavorare con i giovani sia d’estate con la stagione di beach volley che d’inverno con quella di pallavolo. Nata nel luglio del 2020 per Orbite si tratta del secondo scudetto giovanile dopo quello vinto dalla coppia formata da Lorenzo Monti e Marco Zoli nella stagione 2021/2022.

Tra i ringraziamenti non possono mancare quelli agli allenatori che hanno seguito le ragazze durante tutta la stagione: Andrea Santomieri, Lorenzo Grottoli, Lorenzo Monti, Marco Zoli e Patrick Bandini. Un particolare grazie anche al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna che ha permesso a tutti i ragazzi e le ragazze di Orbite di allenarsi per tutta la stagione estiva. Per Orbite la stagione si chiude in bellezza e ora non resta che cominciare quella invernale.