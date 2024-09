Domani l’intitolazione della passeggiata nel giardino Dian Fossey, nel quartiere San Biagio, al chimico ravennate Raffaele Rozzi

L’anello nella passeggiata all’interno del giardino Dian Fossey, nel quartiere San Biagio, conosciuto anche come parco Fagiolo, sarà intitolato al giovane chimico Raffaele Rozzi, morto nel 2007 nel tentativo di salvare la vita a due colleghi, che avevano accusato un malore all’interno di una cisterna. La cerimonia si svolgerà domani, sabato 7 settembre, alle 10 (ingresso da via Zalamella), alla presenza del sindaco Michele de Pascale e del prefetto Castrese De Rosa.

La proposta è stata avanzata dal Comune di Ravenna, che in questi anni dal tragico evento ha promosso, in sua memoria, numerosissime iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, legate in particolare ai temi della prevenzione e della formazione.

In collaborazione con la Fondazione Flaminia e l’Università di Bologna sono stati realizzati corsi di alta formazione per laureati e lavoratori e bandi per borse di studio rivolti ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori di Ravenna. Dedicata a

Biografia

Nato a Ravenna il 17 agosto 1971, Raffaele Rozzi è morto a Bilbao il 6 settembre 2007, a 36 anni, nel tentativo di salvare la vita a due colleghi che avevano accusato un malore in una cisterna. Accadde a Bilbao, la città spagnola dove si era trasferito ed era responsabile d’area di una importante azienda produttrice di biodiesel.

La Repubblica Italiana nel 2008 gli rese omaggio con il conferimento della Medaglia d’oro al Valor civile con la seguente motivazione “Giovane chimico, espostosi, con generoso slancio, a grave rischio per prestare soccorso a due colleghi rimasti intrappolati in una vasca di depurazione di un impianto di biodiesel, veniva colto da malore per le forti esalazioni di gas nocivi, sacrificando la vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà. Luminosa e nobile testimonianza di coraggio ed elevato senso civico. 6 settembre 2007 – Bilbao (Spagna)”.