Lunedì 9 e martedì 10 settembre verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in viale Stradone, nel tratto tra via Cavour e l’incrocio con via Lapi/viale Stradone. I lavori verranno svolti nella fascia oraria 7.30-18. In queste giornate viale Stradone e in quegli orari sarà chiusa al traffico, in prossimità del tratto interessato dall’intervento, con la sola eccezione per i mezzi in uno ai residenti e quelli di soccorso.

Modifiche alla viabilità

I veicoli provenienti da via Lapi e corso Matteotti potranno raggiungere via degli Insorti percorrendo la Circonvallazione attraverso via Batticuccolo o, in alternativa, potranno transitare da via Giuliano da Maiano percorrendo viale Marconi. I veicoli provenienti da via degli Insorti e diretti in via Lapi, viale Marconi e via Batticuccolo, potranno transitare da via Giuliano da Maiano. I veicoli provenienti da via Cavour dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in viale Stradone verso il Fontanone. Nelle strade limitrofe saranno installati i preavvisi di lavori e le indicazioni delle deviazioni.

Sempre lunedì 9, fino a venerdì 13 settembre invece, nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità in centro, partiranno i lavori di riasfaltatura della sede stradale di via Cavour, tra corso Mazzini e l’incrocio via Fiera/via Tonducci. I lavori saranno realizzati in due fasi; la prima parte interesserà il tratto di via Cavour tra corso Mazzini e via Santa Maria dell’Angelo e la seconda tra via Santa Maria dell’Angelo e via Fiera/via Tonducci. I tratti interessati dai lavori, in base alle lavorazioni, saranno chiusi al traffico veicolare con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. La fruibilità del parcheggio di via Cavour sarà sempre garantita, e a seconda delle fasi di lavorazioni, sarà posizionata la segnaletica di accesso/uscita dello stesso.

Lungo via Cavour verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 7-19, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito ai residenti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. L’accesso ai pedoni sarà sempre garantito.

Durante la Fase 2 (tra via Santa Maria dell’Angelo e via Fiera/via Tonducci) l’accesso e l’uscita del parcheggio di via Cavour sarà quello in vicinanza all’incrocio con via Santa Maria dell’Angelo; per questo verrà istituito un doppio senso di marcia su via Cavour per le auto in uscita dal parcheggio che potranno, in quel caso, svoltare a destra e imboccare via Santa Maria dell’Angelo con direzione via Severoli. La cosa comporterà la sospensione temporanea della ZTL.

Ancora lunedì 9, anche in questo caso sino a venerdì 9 settembre, partono i lavori per la realizzazione di nuovi asfalti in via Batticuccolo (tra viale Assirelli a via Argnani) e via Ballardini (dal ponte di viale Assirelli a via Lapi).

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nella fascia oraria 7-19 nei giorni dei lavori. I lavori saranno realizzati in tre fasi. Il primo intervento interesserà via Batticuccolo (dallo svincolo in entrata da viale Assirelli a via Argnani); si passerà poi in via Argnani (da via Batticuccolo a via Ballardini) e infine, su via Ballardini (dal ponte su viale Assirelli a via Lapi). Per tutta la durata dei lavori l’accesso in ingresso dalla circonvallazione viale Assirelli rimarrà chiuso. Ai residenti e ai mezzi di soccorso verrà indicato il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. Durante la fase 1 (via Batticuccolo, dallo svincolo in entrata da viale Assirelli a via Argnani) verrà momentaneamente istituito un doppio senso di marcia solo per effettive necessità (residenti, gestori attività e mezzi di soccorso) nel tratto di Via Batticuccolo tra l’incrocio via Argnani e via Orto Scaletta, per permettere l’uscita da via Orto Scaletta verso via Lapi. A completamento della Fase 1 lo svincolo in uscita da via Batticuccolo su viale Elio Assirelli (circonvallazione) sarà riaperto. Durate la fase 3 (via Ballardini, dal ponte su viale Assirelli a via Lapi), i residenti di via Argnani e via Bergantini potranno entrare da via Batticuccolo (provenendo da viale Marconi) e uscire dallo svincolo in uscita in viale Elio Assirelli.

Infine, per la realizzazione di nuovi asfalti nel forese, nella fascia oraria 7-19, di martedì 10 settembre, fino al termine dei lavori, saranno istituite modifiche alla viabilità in via Bianzarda di San Biagio (tratto da via Strocca di San Biagio a via Gesuita), in via Strocca di San Biagio (da via Bianzarda di San Biagio a via Ramona) e via Carbonara (tratto di circa 170 metri a partire dall’immissione con la via Emilia) saranno chiuse al traffico veicolare con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. Nelle strade limitrofe saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.

In caso di maltempo le date e gli orari di intervento potrebbero subire modifiche.