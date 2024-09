Olive: la raccolta 2024 si preannuncia più che positiva

In autunno inizierà la raccolta delle olive. Come per la vendemmia, le previsioni della stagione 2024 sono più che positive, sia per qualità, sia per quantità. Sulla quantità finale raccolta tuttavia influiranno tutti quegli ettari di coltivazione andati perduti a causa delle frane dell’alluvione. A proposito di acqua, gli olivi sono piante tolleranti alla siccità, tuttavia, con i cambiamenti climatici degli ultimi anni, anche in questo settore l’irrigazione sta diventando una questione di necessità, fondamentale soprattutto nei mesi dopo la fioritura.