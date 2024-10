Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di forte intensità. I fenomeni si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso della giornata, attenuandosi durante la sera. Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini anche nel territorio della Bassa Romagna, già interessati dalle piene in atto per le piogge del 17 settembre, con probabili superamenti delle soglie 3: pertanto è stata emanata un’allerta rossa, collegata anche alle criticità in atto.

A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per la sola giornata di sabato 19 ottobre è disposta la chiusura di tutte le scuole della provincia, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati. La decisione è stata assunta a livello provinciale in relazione all’allerta rossa dell’Agenzia regionale di protezione civile: al momento non si evidenziano pericoli imminenti, ma in questo modo si punta a ridurre gli spostamenti e le conseguenti criticità in caso di necessità. Eventuali ulteriori chiusure saranno disposte in caso di necessità.

Si consiglia di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; chi ha scantinati, garage o cantine che spesso si allagano in caso di forti piogge, prenda i necessari accorgimenti. Si raccomanda inoltre di stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini dei fiumi, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati. Si consiglia inoltre nei limiti del possibile di spostare o mettere in sicurezza oggetti collocati in posti a rischio.

canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione aiper avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna ). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( allertameteo.regione.emilia-romagna.it ). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento(per iscriversi:). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

Tutto il sistema di protezione civile è attivo e sono state avviate tutte le attività di monitoraggio, coordinamento e prevenzione sul territorio; la Prefettura di Ravenna ha attivato il Ccs, Centro di coordinamento di tutte le forze dell’ordine, delle autorità locali e di protezione civile e di tutti i soggetti che hanno a vario titolo un ruolo nella gestione delle situazioni di allerta.

In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.