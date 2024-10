L’ultimo omaggio ad Antonio Mazzetti davanti al suo ristorante

Celebrato a San Romualdo il funerale di Antonio Mazzetti, titolare della Taverna San Romualdo, scomparso a 58 anni in un incidente stradale in via Sant’Alberto domenica 13 ottobre.

Dopo la chiusura della camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna, il feretro si è diretto alla chiesa parrocchiale di San Romualdo, a due passi dal ristorante. Davanti al locale, ad attendere il passaggio, la famiglia di Mazzetti, gli amici e molti colleghi e ristoratori. Diversi gli chef che hanno risposto all’invito di indossare la divisa da lavoro come ultimo omaggio a Mazzetti. Presenti anche alcuni consiglieri comunali e Confcommercio Ravenna, nella figura del presidente Mauro Mambelli.

Dalla taverna è partito un corteo a piedi in direzione della chiesa. Al termine della funzione, si è proseguito per il cimitero di San Pietro in Trento.

La famiglia nei giorni precedenti il funerale ha chiesto di sostenere opere di tipo sociale per ricordare Antonio Mazzetti, il quale non aveva mai fatto mancare il proprio aiuto al mondo dell’associazionismo cattolico.