Settimana di lavoro più lunga per la Consar Ravenna, in conseguenza del posticipo a martedì sera, 22 ottobre, alle 20, del match della terza giornata d’andata del campionato di A2, a causa dell’indisponibilità del Pala de Andrè, occupato in questo weekend dalla fiera felina. La squadra di Valentini, capolista del campionato insieme al Delta Group Porto Viro, grazie ai due successi per 3-0 contro Fano e Reggio Emilia, sta preparando in tranquillità e con il morale altissimo la sfida contro l’Emma Villas Siena, una delle pretendenti alla promozione, a sua volta reduce da due vittorie iniziali.

“Per noi questo sarà un test importante dopo le prime due vittorie – spiega il centrale Riccardo Copelli che insieme ad Alessio Tallone veste i panni del fresco ex avendo militato nella scorsa stagione nell’Emma Villas -. Siena sulla carta ha qualcosa di più a livello tecnico e di esperienza ma in campo non ci va la carta: sarà una partita tosta ma sono convinto che sapremo mettere in difficoltà Siena. Dovremo cercare di far valere il nostro fattore campo e le certezze che stiamo acquisendo. L’annata vissuta a Siena è stata per me molto positiva perché si è comunque raggiunto comunque una finale, cosa che non è mai semplice, anche se poi purtroppo non è andata come speravamo. Quel pizzico di emozione ci sarà giusto all’inizio ma dopo è sempre pallavolo e si pensa alla partita”.

La settimana più lunga anticipa poi il tour de force, anche dal punto di vista logistico, a cui saranno chiamati Goi e compagni, che dovranno poi affrontare quattro partite in 13 giorni: domenica 27 la trasferta a Pordenone, giovedì 31, nel turno infrasettimanale, il match interno con Porto Viro e poi domenica 3 novembre la gara in Calabria a Palmi.

Il programma di avvicinamento della Consar alla partita prevede una seduta di lavoro oggi nel pomeriggio di oggi, di domenica e lunedì e una seduta sabato mattina. Poi la rifinitura martedì mattina al Pala de Andrè.

La prevendita è attiva sul sito della società www.portoroburcosta2030.it fino a martedì alle 12. Fino alle 23.59 di domani, sabato 19, è attiva la prevendita nell’ambito dell’iniziativa Early Sale, che consente la possibilità di assicurarsi a un prezzo agevolato il biglietto per il settore Vip o il biglietto standard. La biglietteria del Pala de Andrè sarà aperta dalle 18.30.