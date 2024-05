L’8 maggio rappresenta un giorno importante per la Croce Rossa Italiana: cade infatti in questa data la festa del Movimento cui afferisce e che promuove in tutto il mondo i valori della vita, della salute e della resilienza tra i cittadini.

Una data scelta per ricordare la nascita del fondatore dell’Organizzazione, Henri Dunant, e che diventa anche occasione di eventi ed incontri per avvicinare la cittadinanza alle tante iniziative rivolte alle persone bisognose di aiuto. Il 2024 poi è un anno importante perché gli anni della Croce Rossa, in questa data, sono ben 160 e il Comitato CRI della Bassa Romagna vuole ribadirlo a gran voce.

Queste le iniziative che dal 4 all’8 maggio coinvolgeranno scuole, genitori e semplici curiosi per presentare al territorio le tante attività svolte dal Comitato:

– Sabato 4 maggio: le porte del Comitato della Bassa Romagna saranno aperte agli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola primaria (dalle 9 alle 13, viale degli Orsini 17, Lugo)

– Lunedì 6 e martedì 7 maggio: i volontari CRI incontreranno nelle scuole gli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola primaria per una dimostrazione degli automezzi dell’Associazione;

– Mercoledì 8 maggio: in mattinata, gli operatori del servizio SERDP incontreranno nella sede del Comitato gli studenti dei Poli scolastici superiori per mostrare loro azioni di prevenzione e sensibilizzazione (dalle 9 alle 13, viale degli Orsini 17, Lugo).

I professionisti del servizio SERDP modereranno gli incontri, con azioni info-educative orientate alla prevenzione dei comportamenti a rischio, alla promozione del benessere e della salute e allaì prevenzione delle dipendenze.

– Mercoledì 8 maggio: in serata, si svolgeranno nella sede del Comitato incontri di aiuto e mutuo aiuto con i genitori del gruppo A.M.A. e i cittadini che ne fossero interessati (dalle 20,30, viale degli Orsini 17, Lugo).

L’incontro sarà un’occasione per presentare il progetto del servizio SERDP attivo sul territorio dal 2008 “Genitori in gioco”, un macro progetto che vede interagire tra loro servizio pubblico e cittadini privati per offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa rientra nei Piani Sociali di zona per la Salute e il benessere della collettività e si pone l’obiettivo di offrire