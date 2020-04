La rete di impresa “Cotignola Invita” dona 600 euro per “Mettiamoci il cuore”, il fondo di solidarietà destinato all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per i cittadini in difficoltà istituito dai Comuni della Bassa Romagna per l’emergenza Covid-19. La somma raccolta sarà utilizzata dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Cotignola Invita è nata a ottobre 2014 e si propone di promuovere il patrimonio produttivo, riqualificare e sviluppare le imprese commerciali, artigiane e di servizio presenti nel territorio.

“Essendo venuti a conoscenza dell’esistenza di un fondo solidale per le famiglie meno abbienti, anche noi commercianti associati alla rete di impresa abbiamo voluto dare un piccolo contributo – dichiara la presidente Marianna Bacchini -. Ringrazio gli associati per questa scelta, è il momento per unire le forze per ripartire tutti insieme”.

Per chi volesse sostenere la raccolta fondi “Mettiamoci il cuore”, tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Cotignola.