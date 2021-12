Sofferta, di carattere e di fondamentale importanza. I Raggisolaris superano Giulianova al termine di un match acceso e sempre in equilibrio, nel quale gli abruzzesi dimostrano di non meritare l’attuale posizione in classifica. Gli uomini di coach Serra possono gioire per una vittoria nata dalla forza del gruppo e dall’atteggiamento e ora si presenteranno ancora più carichi alla trasferta di Senigallia in programma domenica.

L’avvio di gara è di marca Raggisolaris, portatisi subito sul 13-6 poi all’improvviso la mira offensiva si inceppa, mentre le percentuali di Giulianova si alzano in maniera esponenziale. I tiratori abruzzesi scaldano le mani soprattutto da tre punti e così piazzano un break di 22-4 andando sul 28-17. Faenza però non molla e mantiene alta la lucidità iniziando a far girare meglio il pallone e a servire i lunghi sotto canestro, recuperando punti fino al 35-39 dell’intervallo.

Questa reazione è decisiva per far ritornare i Raggisolaris a difendere e a giocare come sanno ed infatti quando anche il canestro arriva con regolarità il vantaggio diventa in doppia cifra: 59-49 grazie alla tripla di Petrucci. Giulianova però non molla e così il finale diventa un susseguirsi di emozioni, con i faentini che provano in due occasioni a chiudere i conti senza riuscirci. La zampata decisiva arriva a 47’’ dalla fine quando Vico segna dalla lunetta i punti del 74-69, perché poi Giulianova fallisce la tripla della speranza e ancora Vico serve ad Aromando un assist al bacio per una schiacciata da manuale. I Raggisolaris vincono 76-69.

Raggisolaris Faenza – Giulia Basket Giulianova 76-69 (15-20; 35-39; 59-52)



FAENZA: Bianchi ne, Siberna 8, Vico 7, Ballabio 7, Poggi 19, Reale 7, Morara, Petrucci 11, Ugolini 5, Aromando 12, Cortecchia ne, Rosetti ne. All.: Serra

GIULIANOVA: Nafea, Scarpone S. ne, Bischetti, Giacomelli 6, Di Carmine 16, Motta 19, Cianci 2, Fattori 18, Scarpone F. ne, Buscaroli 8. All.: Foglietti

ARBITRI: Bianchi e Grieco

NOTE. Uscito per falli: Siberna