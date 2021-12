Giovedì 9 dicembre presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense alle ore 17 si svolgerà la presentazione del progetto Leggere per Ballare 2021 L’altro viaggio: La danza nella Commedia. L’incontro intende presentare al pubblico e agli insegnanti il progetto della Federazione Nazionale Associazioni Scuole di danza che, in occasione delle celebrazioni del 700° Anniversario della morte di Dante Alighieri, ha deciso di sviluppare il tema della danza nella Commedia partendo dallo studio effettuato dalla studentessa Giulia Pugnaghi dell’Università di Bologna.

L’incontro coinvolgerà gli insegnanti e il pubblico in un approfondimento della tematica e illustrerà lo spettacolo che si svolgerà l’8 e il 9 febbraio al teatro Alighieri. Lo spettacolo realizzato in compartecipazione con il Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura nell’ambito della chiamata pubblica per le celebrazioni dantesche del settimo centenario dantesco “Viva Dante” sarà messo in scena dalle scuole di danza del territorio aderenti al progetto e avrà l’obiettivo di avvicinare gli studenti al linguaggio performativo della danza e all’opera dantesca.

Saranno presenti:

Giuseppe Ledda, Università di Bologna

Giulia Pugnaghi, Università di Bologna

Arturo Cannistrà, regista

Introducono:

Rosanna Pasi, referente del progetto Leggere per ballare

Nicoletta Bacco, Istituzione Biblioteca Classense