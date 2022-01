Covid. Angelini: “Vediamo numeri altissimi, ma non dobbiamo farci prendere dal panico” | VIDEO

La pandemia preme sull’Emilia-Romagna che da lunedì passerà in zona gialla, anche se non cambierà praticamente niente dopo l’adozione delle ultime nuove norme da parte del governo valide anche per le regioni in zona bianca. La pandemia preme anche sul personale sanitario, con quasi 20 mila nuovi casi in Romagna la scorsa settimana, cifra che verrà probabilmente confermata anche per gli ultimi sette giorni. Tutte persone che il sistema sanitario deve contattare e monitorare, portando al rallentamento del tracciamento o dei normali servizi garantiti dai professionisti degli studi medici di medicina generale. Una situazione difficile, ma che non deve portare al panico, secondo Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Sanità Pubblica, che ha promesso, oggi ospite di un collegamento in streaming con l’onorevole Marco Di Maio, anche una soluzione più rapida per la terza dose per i ragazzi sopra i 12 anni d’età, fascia con il green pass a rischio scadenza.