In una splendida cornice di pubblico, con circa 300 tifosi presenti, Ravenna ha la peggio per un soffio nella prima amichevole tra le mura amiche, dopo una gara combattuta punto a punto contro la Virtus Imola, già reduce da due partite di precampionato. Nonostante la buona partenza dei giallorossi, che terminano il primo quarto in vantaggio sul punteggio di 18-15, la squadra ospite è brava a rimanere a contatto, terminando la seconda frazione in vantaggio di un punto, sul 32-33. All’inizio del secondo tempo nessuna delle due squadre riesce ad imporsi, ma nell’ultimo periodo Imola trova il canestro con più precisione, fino al 76-80 finale.

Le parole di coach Gabrielli: “Per essere stata la prima uscita dopo due settimane prettamente incentrate sull’aspetto fisico, la squadra è stata brava a tentare di sviluppare un’intesa anche senza l’utilizzo di particolari schemi. Abbiamo cercato di ruotare molto i giocatori, dosandone i minutaggi, avendo loro un’autonomia di circa ventotto minuti, come avevamo preventivato. È stata un’amichevole molto utile, come sarà quella di mercoledì prossimo. Cercheremo di limare qualcosa nei giorni che la precedono, con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio del campionato.”

OraSi – Virtus Imola 76-80

PARZIALI:

Primo quarto: 18-15

Secondo quarto: 14-18

Terzo quarto: 26-23

Quarto quarto: 18-24

Finale: 76-80

TABELLINO: Dron 15, De Gregori 6, Tyrtyshnyk 9, Gay 14, Casoni 3, Crespi 10, Ferrari 4, Brigato 8, Munari 7, Allegri 0