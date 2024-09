Il 9 settembre 2024 alle ore 16.45 ripartirà la stagione sportiva per il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, un intero palazzetto denominato “SALA D’ARME – sala di scherma, d’armi sportive” messo a disposizione per praticare una delle più prestigiose discipline olimpiche, situato in Via Pinarella N° 66 a Cervia, dov’è possibile praticare, coltivare come attività sportiva la scherma dalla più tenera età, a partire dai 5 anni, per bambini, ragazzi, fino all’età adulta ed avanzata.

Una disciplina dove il tempo è ben investito nell’allenamento completo degli Atleti, piena disponibilità dei Maestri, dello Staff Tecnico e dei Preparatori Fisici, che lavorano ogni giorno, per la ricerca e l’avvicinamento dei ragazzi all’integrazione sportiva in qualità di gruppo, amicizia, socializzazione, dove allenano in qualità mente e corpo al meglio, traendone i migliori benefici, per un’attività estremamente multifunzionale sia di Preparazione Atletica nella sua palestra pesi apposita all’interno del Circolo, che sul piano Tecnico – Tattico in campo di qualità, come percorso e guida di sviluppo e crescita psico-motoria dei piccoli e grandi Atleti.

È mirato anche il gruppo dell’età adulta, avanzata a qualsiasi livello ed età, la scherma a Cervia da tutti può essere praticata, il materiale viene fornito dall’associazione sportiva, e si possono trarre i migliori benefici su campo fisico in quanto ricordiamo che l’ideatore e la crescita di tutto il movimento schermistico a Cervia è la Dott.ssa Greta Pirini, Osteopata, nel frattempo che cresce i suoi piccoli e grandi Atleti si occupa di osservare a 360° tutte le nuove leve dal punto di vista dell’equilibrio mente fisico, del benessere, in quello che riguarda la postura, la coordinazione, l’equilibrio, la mobilità articolare, le capacità fisiche coordinative e condizionali trasformandole su ogni singolo Atleta e portandole allo sviluppo, alla giusta maturazione e mantenimento nel tempo, all’interno della Scuola Scherma, nasce come Maestra ma pratica tanto altro, Preparatrice Fisica in quanto laureata in Scienze Motorie nel ramo Preventivo Adattativo, Traumatologico, Osteopata certificato e Maestra di Scherma alle tre armi sportive olimpiche fioretto, spada e sciabola (FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA), dopo la sua formazione con corsi d’aggiornamento sempre all’ordine del giorno, entra anche convocata nello Staff della Nazionale Italiana “Under 17 – 20”, sempre a disposizione per i suoi ragazzi, Atleti, le Famiglie, i suoi pazienti e la sua attività che lei ama e coltiva già da tanto tempo al meglio.

Nel cuore della cittadina cervese in via Pinarella n° 66 è situato questo meraviglioso gruppo di Atleti e Staff all’avanguardia.

Inoltre, sono predisposti parcheggi e trasporti pubblici per arrivare comodamente sul posto nelle varie giornate e fasce orarie, in quanto Cervia è ben geolocalizzata e appositamente è stata creata questa grande scuola di scherma per appassionare persone che non ne sono a conoscenza e creare il settore amatoriale ed agonistico sportivo.

A Cervia sono attivi entrambi i settori, Agonistico, da come si capisce altamente qualificato, nel tempo ha giocato in serie A , ed Amatoriale, lo Staff cervese è altamente qualificato Federazione Italiana Scherma segue trasferte di gara in Italia e all’Estero e visti i numerosi risultati negli anni, trasformati nell’immediato in successi in campo Nazionale ed Internazionale, la scuola scherma cervese ha in tempo reale creato e porta avanti numerosi gruppi di bambini e ragazzi, diventati Atleti; nel frattempo ad un passo dalle olimpiadi con un atleta arruolato nel gruppo sportivo dei carabinieri di nome Matteo Galassi per volontà ferrea di questa scuola che lavora per obiettivi da sempre con grande costanza nell’allenamento e determinazione da parte dei ragazzi e gruppo di riferimento in qualità di Grande Circolo Unito.

I corsi, gruppi, giornate ed orari sono così suddivisi e le prove sono gratuite:

5 anni – 8/9 anni, dalle ore 16.45 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì compreso;

9/10 anni – 12 anni, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì compreso;

13/14 anni – 23 anni, “Under 14 – Under 17 – Under 20 – Under 23”, dalle ore 18.30 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì compreso;

CORSO PER ADULTI DENOMINATO ASSOLUTI – MASTER, dalle ore 18.30/19.00 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì.

Ricordiamo i numerosi risultati 2023 – 2024, rimarranno nell’ALBO della SCHERMA DI CERVIA – MILANO MARITTIMA come curriculum arrivato al massimo livello nel settore della SPADA, SERIE SPORTIVA A sia nell’INDIVIDUALE che a SQUADRE:

2 ORI ALLE PROVE NAZIONALI INDIVIDUALI, A CASALE MONFERRATO E A CATANIA, nella categoria più difficile GIOVANI “U20”, specialità nella spada maschile individuale, a 18 anni.

1 ORO che chiude le prove in Italia e consegnano il titolo di CAMPIONE ITALIANO “U20” il 26 maggio 2024, specialità nella spada maschile individuale, a 19 anni.

2 ORI, DOPPIETTA IN COPPA DEL MONDO “U20” in Italia a UDINE, conseguito il 5 gennaio 2024, specialità nella spada maschile individuale e a squadre, a 18 anni.

CAMPIONI EUROPEI “U20”, 28 febbraio 2024 a NAPOLI, specialità nella spada maschile a squadre, a 18 anni, abbiamo avuto sempre in tutti gli assalti praticati contro le varie nazionalità il RUOLO di chiudere i vari incontri/match e Matteo Galassi tiratore predisposto in chiusura, ha portato l’ITALIA a vincere.

CAMPIONI DEL MONDO “U20”, 17 aprile 2024 a RIYADH, specialità nella spada maschile a squadre, a 18 anni, abbiamo avuto sempre in tutti gli assalti praticati contro le varie nazionalità il RUOLO di chiudere i vari incontri/match e Matteo Galassi tiratore predisposto in chiusura, ha portato l’ITALIA a vincere.

ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, 7 giugno 2024 a CAGLIARI, specialità nella spada maschile individuale, a 19 anni.

Convocati al Ritiro Azzurro di Spada, denominato “Azzurrini 2024” precisamente a Formia, la Maestra di Staff Federale Greta Pirini e l’Atleta cervese carabiniere Matteo Galassi, quindi entrambi saranno impegnati da lunedì 2 a sabato 7 settembre, Greta facente parte dello Staff Nazionale “U17 – U20” di spada e Matteo spadista cervese tra i convocati, in partenza per la nuova stagione come numero 1 di ranking nella categoria Giovani “Under 20”.

VENITE A PROVARE LA SCHERMA A CERVIA !

LA SCUOLA SCHERMA “SCHERMA CERVIA – MI.MA.” è aperta dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 16.30 alle ore 21.00 –

Per Informazioni e Contatti:

Circolo della Spada Cervia – Mi.Ma.: 3332155749;

E-mail: circolodellaspadacerviamima@gmail.com