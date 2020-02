Arcieri Bizantini inarrestabili nell’ “Indoor Città di Catenaso”, questo venerdi, sabato e domenica, appena trascorsi.

Nella prima gara valida per la prossima ranking list di ammissione ai Campionati Italiani del 2021, gli arcieri ravennati si presentano sul podio ben 7 volte.

E se la consideriamo una prova generale per il Campionato Regionale Indoor, che si terrà al Palacattani a Faenza il prossimo fine settimana, le premesse sono più che buone.

Ottimi i risultati a squadre con la medaglia d’oro per la squadra Senior maschile olimpico, formata da Marco Magli, Alessandro Farinella e Niccolò Corsini (classe Junior ma che per l’occasione ha gareggiato nella classe superiore, la senior) che vincono con il punteggio di 1601 (562+529+510) sui padroni di casa del Castenaso Archery Team che chiudono al secondo posto con 1580. Medaglia d’oro e nuovo record di compagnia per la squadra arco nudo Master maschile formata da Simone Pizzi, Marcello Tozzola e Franco Morigi con 1409 (498+495+416).

Nell’individuale, beffato Marco Magli che, dopo un’ottima seconda parte e aver condotto la classifica fino all’ultimo, per un misero punto si deve accontentare della medaglia d’argento con il punteggio di 562 (277+285), contro i 563 realizzati da Cristiano Malvasi (Arcieri Re Astolfo) che vince la classifica Senior maschile arco olimpico. Nella stessa categoria 5° Alessandro Farinella con 529, 8° Niccolò Corsini con 510 e 15° Denis Costantini con 404.

Nel settore femminile, domina Sofia Fuschini, classe Junior femminile, che ha gareggiato anche lei nella categoria Senior. Vince la medaglia d’oro con il punteggio di 545 (274+271) davanti ad altre due atlete “migrate” anche loro dalla classe Junior e stabilisce il nuovo record di compagnia per la classe Senior femminile olimpico. Nella stessa classe 6° piazzamento per Eleonora Tozzola con il punteggio di 471.

E ancora una medaglia arriva da Marcello Tozzola che domina la classifica Master maschile olimpico e vince l’oro con il punteggio di 572 (287+285). Nella stessa categoria 11° piazzamento per Simone Pizzi con 529.

Decisamente in crescita la divisione arco nudo. Dopo la medaglia a squadre arriva un bel primo posto per Angela Padovani che vince l’oro per la categoria Master femminile con il punteggio di 482 (237+245), e la medaglia di bronzo di Simone Pizzi per la categoria Master maschile a cui, per soli due punti sfugge l’argento. Dopo un buonissimo primo turno da 260 punti, un calo nella seconda parte fa, infatti, fermare il punteggio a quota 498 (260+238), nuovo record personale e di compagnia.

Nella stessa categoria, a soli 3 punti di distacco, medaglia di legno per Marcello Tozzola, 4° con il punteggio di 495 che gli vale il record personale. 10° Franco Morigi con 404 (205+211).

Sempre per l’arco nudo, ma categoria Senior maschile, il buon 5° posto di Denis Costantini con il punteggio di 470 (229+241) e anche per lui record personale per quest’arma.

Ancora Costantini si piazza al 5° posto anche con l’arco compound, categoria Senior maschile con il punteggio di 568 (282+286). 10° posto per Marco Fuschini con 551 (278+273).