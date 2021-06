Pallavolo, Consar Ravenna e Olimpia Teodora unite nel “Consorzio per il Volley”

È stato presentato questa mattina nella sala consigliare del Comune il neonato “Consorzio per il Volley”, ideato grazie alla collaborazione fra il Porto Robur Costa 2030 e l’Olimpia Teodora Volley. L’obiettivo principale del progetto, diretto da Giorgio Bottaro, è quello di supportare le società pallavolistiche dopo le difficoltà insorte con l’emergenza Coronavirus, attirando nuovi sponsor e investitori per rilanciare uno sport storicamente molto importante per Ravenna. Il Consorzio permetterà inoltre di integrare i due settori giovanili e di ottimizzare i costi da parte delle società coinvolte. Alla conferenza hanno preso parte inoltre la presidente del Porto Robur Costa 2030 Daniela Giovanetti, Andrea Delorenzi in rappresentanza dell’Olimpia Teodora, il sindaco Michele De Pascale e l’assessore allo Sport Roberto Fagnani.