I Blacks conquistano i play off vincendo un derby palpitante in casa dell’Andrea Costa Imola, decisosi al supplementare. Un successo di carattere che regala ai faentini la post season. La posizione finale potrà oscillare tra il settimo e il sesto posto: tutto si deciderà domenica nell’ultima giornata che vedrà i Raggisolaris impegnati in casa con Ravenna.

In un PalaRuggi caldo e con il tifo alle stelle, è l’Andrea Costa a partire meglio portandosi sul 16-5. Faenza reagisce con la difesa e il gioco di squadra e alla fine del primo quarto arriva a due sole lunghezze dagli avversari (22-24). L’inerzia non cambia nel secondo periodo di gioco ed è Begarin con una schiacciata a firmare il break di 14-0 per il 29-24. Imola si affida alle giocate dei singoli, ma i Blacks rispondono sempre ai tentativi di rimonta, anche se nel finale di primo tempo hanno un piccolo calo permettendo agli imolesi di arrivare al riposo sotto 41-45.

Il copione cambia al rientro dal riposo, con l’Andrea Costa che dimostra maggiore aggressività andando sul 67-68, svantaggio che Faenza colma con il canestro di Poggi del 71-71, ma Corcelli riporta i suoi avanti 80-73 a 1’40’’ dalla fine. A 34’’ dalla fine Austikalnis lascia la panchina essendo stato espulso per doppio fallo tecnico (non era uscito dal campo al momento della sanzione degli arbitri), ma battibecca con i tifosi faentini mentre passa sotto la loro curva e così si prende un altro tecnico e regala ai Blacks il libero del 77-80. A 22’’ dalla fine Vico ha la palla in mano, Imola non commette fallo e la guardia segna a fil di sirena la tripla dell’overtime: 80-80. Nel supplementare Vico continua a regalare magie segnando 7 punti poi Faenza è lucida nel finale a segnare i liberi che valgono il 96-92.

Andrea Costa Imola – Blacks Faenza 92-96 d1ts (24-22; 41-45; 67-58; 80-80)

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 24, Sorrentino, Austikalnis 18, Ranuzzi 9, Corcelli 25, Marangoni 5, Bresolin, Martini, Ronchini ne, Crespi 11. All.: Di Paolantonio

BLACKS FAENZA: Galassi 5, Papa 2, Poletti 15, Siberna 12, Vico 24, Naccari ne, Poggi 4, Ballarin ne, Bendandi ne, Petrucci 16, Pastore 13, Begarin 5. All.: Garelli

Arbitri: Vastarella – Morra

Note. Tiri da 2: Imola: 22/37, Faenza: 18/47. Tiri da 3: Imola: 10/35, Faenza: 11/33. Tiri liberi: Imola: 18/26, Faenza: 27/41. Rimbalzi: Imola: 46, Faenza: 58.

Uscito per falli: Drocker, Siberna e Petrucci

Espulso: Austikalnis per somma di falli tecnici