Campioni regionali! L’Under 19 Gold della Raggisolaris Academy sale sul gradino più alto del podio e si laurea campione dell’Emilia Romagna. Un risultato prestigioso per la società, ma anche per la pallacanestro maschile faentina che mai aveva raggiunto un simile risultato in tutta la sua storia.

Questo titolo allunga la serie di soddisfazioni che l’annata sportiva sta regalando all’Academy. Pochi giorni fa è infatti arrivato il terzo posto in regione dell’Under 13 Elite, uscita a testa altissima in semifinale con la SG Fortitudo Bologna dopo aver vinto in trasferta la gara di ritorno.

La vittoria del titolo regionale di Under 19 Gold è arrivata grazie ad una incredibile partita disputata dai faentini contro la Cestistica Argenta in un PalaCattani, caldissimo, con tanti tifosi di entrambe le squadre. La Raggisolaris Academy doveva ribaltare il -10 dell’andata (74-84) e lo ha fatto alla grande, impattando i conti alla fine del terzo quarto grazie al vantaggio di 64-54 e giocando poi un ultimo periodo da applausi, in cui ha piazzato un parziale di 22-10, vincendo così 86-64.

Ora l’Under 19 Gold parteciperà alla fase Interregionale che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 giugno, un quadrangolare dove in palio ci sarà un posto tra le migliori otto d’Italia che si giocheranno il titolo nazionale.

Raggisolaris Academy – Cestistica Argenta 86-64 (16-19; 36-38; 64-54)

FAENZA: Bianchi, Rosetti 6, Naccari 11, Garavini 20, Caramella 5, Ravaioli 3, Ballarin 18, Ndiaye 12, Bendandi 11, Santandrea, Collina, Belmonte. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli

ARGENTA: Magnani 10, Lusardi A. 8, Ferrioli 4, Tumiati 5, Andolfo 3, Reggiani 10, Lusardi F., Raggi 3, Gregori 7, Federici 8. All.: Massari