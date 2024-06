La funzione degli sportelli è quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria favore dei tecnici abilitati per la redazione delle perizie asseverate, utili per consentire a famiglie e imprese di compilare e inoltrare le domande di contributi tramite la piattaforma informatica «Sfinge Alluvione 2023» della Regione Emilia-Romagna.

Il servizio si rivolge non solo a coloro che hanno dubbi sulla compilazione delle domande e delle perizie, ma anche a chi è ancora incerto sulla presentazione della richiesta pur avendo avviato la fase di verifica e valutazione dei danni.

Gli sportelli sono composti da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia e delle finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello.

Per il territorio della Bassa Romagna, gli sportelli sono situati nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16 e saranno aperti tutti i mercoledì di giugno.